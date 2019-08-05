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      УЗ и Мининфраструктуры должны придумать план, чтобы избежать транспортного коллапса, – СМИ

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      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / agropolit.com

      Прекращение поставок дизельного топлива из России совпало с началом сбора урожая.

      Один из крупнейших поставщиков дизельного топлива в Украине Wexler Group с 1 августа приостанавливает поставки дизельного топлива из России трубопроводным транспортом. Этим трубопроводом в Украину импортировалось 41% всего потребляемого Украиной дизельного топлива. Об этом говорится в статье-расследовании.

      Исходя из данных экспертов, опрошенных журналистами, проблема, которая возникла, показала, что Украина так и не достигла энергетической безопасности. Правительство должно немедленно искать способы компенсировать объемы рынка.

      "Проблема в том, что мы долгое время полагались на Россию. Вот возникает проблема – и у нас топливный кризис. Купить можно в любой стране мира, как альтернатива – это Беларусь и Турция, перспективный рынок также в Азербайджане. Но тут уже вопрос: какая будет цена и на каких условиях будут происходить поставки", – сказал в материале экономист Александр Охрименко.

      По словам Охрименко, в этой ситуации важно не затягивать, а как можно быстрее решить вопрос, подняв его на самом высоком государственном уровне.

      Если говорить о поставках топлива по железной дороге, то напомню, что "Укрзализныця" – это государственная организация, подчиненная правительству. Соответственно, само правительство должно этим заниматься. Так же – Мининфраструктуры. Эти две организации во главе с руководителями страны должны придумать разумный план выхода из этой ситуации. Эту проблему нужно решать только на государственном уровне,
      – заявил экономист.

      Прекращение поставок дизельного топлива из России совпало с началом сбора урожая. Как сообщалось ранее, в этом году в Украине ожидается рекордный урожай зерновых.

      blog_ava
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      Теги: зерно Укрзализниця Министерство инфраструктуры
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