УЗ не обосновала как следует предложенную унификацию тарифов на порожняк

Представители транспортной отрасли не провели достаточный анализ для принятия приказа Мининфраструктуры О внесении изменений коэффициентов, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги, по унификации тарифной политики на перевозки порожних вагонов.

Такое мнение высказала сегодня председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина на заседании, посвященном выяснению реальной ситуации на рынке железнодорожных перевозок, пишет Минпром.

"Анализ, который сделал разработчик, мягко говоря, поверхностный, недостаточный и не охватывает все те вопросы, которые сегодня поднимались", – сказала она.

При этом Ляпина подчеркнула, что данный анализ должен быть проведен Министерством инфраструктуры, “но все делается на "Укрзалиізныце", хотя она хозяйствующий субъект и абсолютно естественно смотрит на этот процесс в собственных интересах”.

Глава Госрегуляторной службы выразила уверенность, что до следующего заседания, которое состоится 29 августа, разработчик поработает над своим анализом и аргументацией.

Потому что на самом деле аргументация в ходе сегодняшнего обсуждения изменилась. Сначала речь шла о том, что это все в интересах клиентов, в конце оказалось, что это все делается с другой целью,

– отметила она.

По словам Ляпиной, приказ Мининфраструктуры выглядит просто как скрытое повышение инфраструктурной составляющей в железнодорожном тарифе, которая абсолютно не дерегулировалась.

"Дерегулировали только вагонную составляющую. А в данном случае, хотя речь идет о вагонах и их возврате, на самом деле, как отметили специалисты, это инфраструктурная составляющая", – подчеркнула Ляпина.

"Третий вопрос, который волнует меня больше всего. Произошло дерегулирование вагонной составляющей, одним из последствий должно было стать выравнивание цены вагонов железной дороги и частного рынка. Сегодня все участники, и ПУТ, и бизнес, который пользуется услугами как УЗ, так и частных перевозчиков, подтвердили, что выравнивание не произошло. Цены (УЗ и частных компаний, – Ред.) остались с большой разницей, то есть доступность услуг с учетом частных вагонов чем-то осложнена, и никто не отвечает на вопрос, чем именно", – отметила она.

Как сообщалось, ранее руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и "Укрзалізниці" относительно отзыва и отмены проекта приказа министерства О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги, по унификации тарифной политики на перевозки порожних вагонов. По их мнению, предложенная унификация тарифов на пустые вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном размере на 5 млрд грн в год.