Узбекистан будет продавать Украине 3 автомобиля ежегодно

Украина решила ввести квоту на импорт легковых автомобилей из Узбекистана в размере 3 автомобиля в год до 15 ноября 2014 года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 1073 "О введении режима лицензирования и установления квот на импорт легковых автомобилей из Республики Узбекистан" от 12 октября.

Квота вводится в соответствии со статьей 29 закона "О внешнеэкономической деятельности" с целью принятия мер на дискриминационные действия Узбекистана.

Постановление вступает в силу с 15 ноября 2011 года.

В мае Ассоциация автопроизводителей "Укравтопром" выступила за введение квот на импорт автотранспортных средств.