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      Узбекистан будет продавать Украине 3 автомобиля ежегодно

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      3 узбекские авто в год
      3 узбекские авто в год / motorka.com.ua

      Украина решила ввести квоту на импорт легковых автомобилей из Узбекистана в размере 3 автомобиля в год до 15 ноября 2014 года.

      Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 1073 "О введении режима лицензирования и установления квот на импорт легковых автомобилей из Республики Узбекистан" от 12 октября.

      Квота вводится в соответствии со статьей 29 закона "О внешнеэкономической деятельности" с целью принятия мер на дискриминационные действия Узбекистана.

      Постановление вступает в силу с 15 ноября 2011 года.

      В мае Ассоциация автопроизводителей "Укравтопром" выступила за введение квот на импорт автотранспортных средств.

      Источник: Украинские новости
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      Новости за 24 октября 2011
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