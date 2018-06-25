"Ужас и возмущение": в МИД отреагировали на нападение на лагерь ромов во Львове

В украинском МИД отреагировали на нападение на лагерь ромов во Львове в результате которого погиб человек и еще 4 получили ранения. В ведомстве надеются на скорейшее установление истины и привлечение к ответственности виновных.

Об этом информируют в пресс-центре Министерства иностранных дел Украины.

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Последние сообщения о дерзком ночном нападении на поселение ромов во Львовской области вызывали ужас и возмущение. Это не первый случай преступлений против ромской общины на почве ненависти, но на этот раз его следствием стала утрата жизни человека – жизнь, которая представляет наибольшую ценность и является основой всех других прав человека,

– говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что установление истины и привлечение к ответственности виновных в совершении преступлений является тем, в чем сегодня нуждается украинское общество.

"Это также является важной частью международно-правовых обязательств Украины по многим международным договорам нашего государства – начиная с Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Подтверждение преданности этим обязательством является делом чести для страны, которая уже почти пять лет защищает свое право на демократические ценности в борьбе с военной агрессией России", – добавили в ведомстве.

Кроме того, там констатировали, что в Европе участились антимигрантские и антиромськие настроения, Украина же не стала исключением. В МИД подчеркнули, что сейчас государству следует работать над выработкой реальной общеевропейской политики по преодолению этих негативных трендов.