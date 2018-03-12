Ужасная авария на Днепропетровщине: число погибших возросло до четырех

В результате аварии и вблизи села Богуслав, что на Днепропетровщине, погибло уже четыре человека. Еще 3 получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровщины.

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Авария произошла утром 11 марта. По предварительным данным, водитель ВАЗ выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом "Рута", после чего лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz.

В результате аварии загорелись два автомобиля. На месте погибли три человека – пассажиры ВАЗа – мужчина, женщина и маленький ребенок. Позже в скорой умер и водитель этой машины.

Водитель Mercedes и еще двое его пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.