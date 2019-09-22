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      Ужасная авария на одесской трассе: список погибших и пострадавших

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      ДТП на одесской трассе
      ДТП на одесской трассе / Фото из соцсетей

      Стало известно, кто погиб в жутком ДТП, которое произошло на одесской трассе днем 21 сентября. Так, самой молодой жертве ужасной автокатастрофы было всего 17 лет, самой старшей – 45.

      Поименный список погибших и пострадавших обнародовал Великодолинский поселковый совет. В ужасной автокатастрофе погибла также семейная пара, мужчине было 34 года, жене – 31 год.

      Основное: В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно на данный момент

      Погибшие:

      1. водитель микроавтобуса Тагиев Руслан Каримович, 1984 года;
      2. Чипурина Юлия Владимировна, 1989 года рождения.;
      3. Невечеря Сергей Петрович, 1974 года рождения;
      4. Саустьян Кристина Сергеевна, 2001 года рождения;
      5. Щербицкий Андрей Анатолийович, 1977 года рождения;
      6. Шпинь Ольга Анатольевна 1988 года рождения;
      7. Шпинь Петр Николаевич, 1985 года рождения;
      8. Редькин Марк Анатольевич, 2002 года рождения;
      9. неизвестный, примерно 30 – 35 лет (данные устанавливаются).

      Пострадавшие:

       

      1. водитель грузовика – гражданин Орловский, 1971 года рождения. У него перелом руки и ноги.
      2. Колат И., 1980 года рождения;
      3. гражданин Николайчук, 1952 года рождения;
      4. гражданка Терешенок, 1988 года рождения.

      Что известно о смертельном ДТП под Одессой?​
      Смертельное столкновение маршрутки и грузовика с цистерной, который, вероятно, перевозил масло, произошло около 14 часов в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское. 9 человек погибли на месте и еще 4 пострадали. Полиция еще устанавливает все детали инцидента, предварительно – виновником ДТП считают водителя автоцистерны. Его уже задержали.

      По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело – "статья о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц".

       

      blog_ava
      Смертельное ДТП на одесской трассе: что известно о состоянии пострадавших
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      Теги: Новости Одессы Аварии и ДТП ДТП на одесской трассе Новости Украины Постраждалі Жертвы
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