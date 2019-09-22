Ужасная авария на одесской трассе: список погибших и пострадавших

Стало известно, кто погиб в жутком ДТП, которое произошло на одесской трассе днем 21 сентября. Так, самой молодой жертве ужасной автокатастрофы было всего 17 лет, самой старшей – 45.

Поименный список погибших и пострадавших обнародовал Великодолинский поселковый совет. В ужасной автокатастрофе погибла также семейная пара, мужчине было 34 года, жене – 31 год.

Основное: В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно на данный момент

Погибшие:

водитель микроавтобуса Тагиев Руслан Каримович, 1984 года; Чипурина Юлия Владимировна, 1989 года рождения.; Невечеря Сергей Петрович, 1974 года рождения; Саустьян Кристина Сергеевна, 2001 года рождения; Щербицкий Андрей Анатолийович, 1977 года рождения; Шпинь Ольга Анатольевна 1988 года рождения; Шпинь Петр Николаевич, 1985 года рождения; Редькин Марк Анатольевич, 2002 года рождения; неизвестный, примерно 30 – 35 лет (данные устанавливаются).

Пострадавшие:

водитель грузовика – гражданин Орловский, 1971 года рождения. У него перелом руки и ноги. Колат И., 1980 года рождения; гражданин Николайчук, 1952 года рождения; гражданка Терешенок, 1988 года рождения.

Что известно о смертельном ДТП под Одессой?​

Смертельное столкновение маршрутки и грузовика с цистерной, который, вероятно, перевозил масло, произошло около 14 часов в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское. 9 человек погибли на месте и еще 4 пострадали. Полиция еще устанавливает все детали инцидента, предварительно – виновником ДТП считают водителя автоцистерны. Его уже задержали.



По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело – "статья о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц".