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      Ужасная авария на выезде из Киева: автомобиль влетел в полицейский пост

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      Пробка парализовала движение на выезде из Киева в Вышгород. Там утром произошла ужасная авария.

      Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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      Ситроен на бешеной скорости влетел в стационарный пост расформированной ГАИ. По пути еще и сбил несколько столбиков.

      Водителя с травмами с места ДТП забрала скорая. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В его машине пассажиров, к счастью, не было, а очевидцы говорят, что водитель скорее всего уснул за рулем.

      Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

       

      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Авто Дороги Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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