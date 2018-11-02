Ужасная авария на выезде из Киева: автомобиль влетел в полицейский пост

Пробка парализовала движение на выезде из Киева в Вышгород. Там утром произошла ужасная авария.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Ситроен на бешеной скорости влетел в стационарный пост расформированной ГАИ. По пути еще и сбил несколько столбиков.

Водителя с травмами с места ДТП забрала скорая. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В его машине пассажиров, к счастью, не было, а очевидцы говорят, что водитель скорее всего уснул за рулем.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.