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      Ужасная авария в Киеве: пассажир погиб, водитель в критическом состоянии – фото

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      В Киеве возле моста Метро столкнулись Volkswagen и Subaru. В результате аварии пассажир Passat погиб на месте, а водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

      Оба автомобиля двигались в направлении Столичного шоссе. Об этом сообщает "Информатор".

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      По словам водителя Subaru, Volkswagen стоял в крайней левой полосе, однако без включенных "авариек". Приблизившись к нему, мужчина за рулем Subaru экстренно затормозил. И столкновения избежать не удалось. Volkswagen перевернулся и еще примерно десять метров пролетел по дороге.

      На место ДТП сразу приехали врачи и правоохранители. Из салона Passat водителя, который почти не дышал, оперативно госпитализировали. К сожалению, 36-летний пассажир автомобиля от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Subaru отделался ссадинами и синяками.

      Из перевернутого Volkswagen произошла утечка бензина. Поэтому на место аварии прибыли также сотрудники ГСЧС. Они обесточили автомобиль, чтобы избежать возможного возгорания.

      Досадный инцидент случился в Киеве, на Набережном шоссе возле моста Метро.

      Ужасная авария в Киеве: пассажир погиб, водитель в критическом состоянии / Фото "Информатора"

      Правоохранители устанавливают детали аварии. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Транспорт ГСЧС Полиция Жертвы Постраждалі Новости Киева Аварии и ДТП
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