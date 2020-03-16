В Киеве возле моста Метро столкнулись Volkswagen и Subaru. В результате аварии пассажир Passat погиб на месте, а водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

Оба автомобиля двигались в направлении Столичного шоссе. Об этом сообщает "Информатор".

Обратите внимание Смертельное ДТП под Киевом на Ирпенской трассе: есть погибшие – фото

По словам водителя Subaru, Volkswagen стоял в крайней левой полосе, однако без включенных "авариек". Приблизившись к нему, мужчина за рулем Subaru экстренно затормозил. И столкновения избежать не удалось. Volkswagen перевернулся и еще примерно десять метров пролетел по дороге.

На место ДТП сразу приехали врачи и правоохранители. Из салона Passat водителя, который почти не дышал, оперативно госпитализировали. К сожалению, 36-летний пассажир автомобиля от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Subaru отделался ссадинами и синяками.

Из перевернутого Volkswagen произошла утечка бензина. Поэтому на место аварии прибыли также сотрудники ГСЧС. Они обесточили автомобиль, чтобы избежать возможного возгорания.

Досадный инцидент случился в Киеве, на Набережном шоссе возле моста Метро.

Ужасная авария в Киеве: пассажир погиб, водитель в критическом состоянии / Фото "Информатора"

Правоохранители устанавливают детали аварии.