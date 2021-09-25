Ужасное ДТП в Одесской области: в больнице умер пострадавший полицейский

В Одесской области в ДТП сильно пострадал лейтенант полиции Владимир Незгодинский. К сожалению, от полученных травм правоохранитель умер в больнице.

Что известно о погибшем полицейском

32-летний Незгодинский был старшим оперуполномоченным Одесского управления Департамента внутренней безопасности. В правоохранительных органах он проработал 11 лет.

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Был профессионалом своего дела, надежным коллегой и прекрасным другом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира. Это наша общая потеря и общая боль,

– отметили в полиции Одесской области.

У погибшего остались родители, жена и 8-летняя дочь.

Подробности смертельного ДТП в Одесской области

Авария произошла в селе Каменка 24 сентября.

Автомобиль Citroën столкнулся с грузовиком, который ехал по встречной полосе.

Повреждения получили все пассажиры и водитель микроавтобуса. Среди них – 6-летний мальчик.

Телеграм-канал "Одесса Сейчас" писал, что пострадавшие больше часа пролежали на земле в ожидании скорой помощи.

В бусе, вероятно, находились работники полиции.

Виновником аварии якобы был полицейский, который осуществлял обгон.



В Одесской области произошло смертельное ДТП / Фото телеграм-канала "Одесса Сейчас"