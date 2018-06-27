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22:53, 26 июня
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Ужасное чувство унижения: как Фреймут обманула волонтерку ради шоу

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Евгения Завалий и Ольга Фреймут
Евгения Завалий и Ольга Фреймут / Facebook / @Yevgenia Zavaliy

Одесская волонтер и одна из основателей книжного блога об украинских книгах "Экземпляры" Евгения Завалий рассказала об очередном инциденте, связанном с телеведущей Ольгой Фреймут.

Еще 10 недель назад женщина оставила свой комментарий под постом обозревателя Романа Шрайка, где выразила све не "хейтерское" мнение о новой книге Ольги Фреймут "Этикет". Об этом она рассказала в своем Facebook.

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"Шрайк политический обозреватель, я по образованию – политолог. Если бы мой комментарий действительно был хейтерский, то я бы написала "Оля – конченая". Но я выразила обеспокоенность результатами грядущих выборов и ценностями современного украинского общества. Ведь люди, которые верят, что написанное в книге Оли это нормально, как то, что настоящая дама не может есть чеснок или ходить в туалет, а плакать можно только при мужчинах, которые могут что-то за это дать и тому подобное, являются избирателями с достаточно низким политическим и социальным интеллектом. Более того, считаю, что книга плохо влияет на подростков-девушек, подталкивает их к анорексии", – отметила Евгения Завалий.

 

Впоследствии она забыла свой комментарий, но на него обратили внимание создатели программы "Абзац" на Новом канале, которые указали, что они снимают выпуск о книгоиздании и волонтерских проектах в регионах, которые с ним связаны. Волонтер проверила, что это за шоу и согласилась на интервью, где рассказала о своем блоге "Экземпляр", разговаривала о Лине Костенко и Сергея Жадан. Но ей неожиданно дали в руки книгу Ольги Фреймут и спросили, что Завалий думает об экземпляре.

Поверьте, это нелегко перейти с Жадана на Фреймут сразу. Я честно начала рассказывать, почему #экземпляры не рекомендовали бы эту книгу. Вдруг зашла Оля с четырьмя телеоператорами, которые начали с нас смеяться. А Оля показала мой комент и сказала, что она любит всех хейтеров и полезла обниматься. Если честно, эта минута – это ужасное чувство унижения,
– прокомментировала женщина.

Она подытожила, что на какой-то момент почувствовала себя героем из популярного сериала "Черное зеркало", в котором "шантажом заставили в прямом эфире заниматься сексом со свиньей". Но Евгения все же высказала свое мнение Фреймут о книге, но та пыталась надеть на нее свою кепку.

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"Я не знаю, о каких стандартах телевидения можно здесь говорить. Шантаж, обман, унижение, психические расстройства и, на самом деле, это все было очень смешно. Но я хочу, чтобы вы подумали об ответственности перед обществом за тот продукт, который сегодня предлагают украинским зрителям. Спасибо всем друзьям за поддержку – вы прекрасны, люблю Вас", – отметила Завалий.

Завалий также оставила еще один пост, в котором отметила, что до инцидента с Ольгой Фреймут блог "Экземпляры" мало читали, но теперь все изменилось.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Книги Ольга Фреймут Скандал
Источник: 24 Канал
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