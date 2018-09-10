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Ужасное ДТП на Фонтане в Одессе: появилась информация о неизвестном пострадавшем

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Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе
Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе / Фото из открытых источников

Неизвестного мужчину, который в тяжелом состоянии находится в реанимации Одесской городской клинической больницы №1 после жуткого ДТП на Фонтане в Одессе, узнали родственники. Известно, что это – 36-летний мужчина с Житомирщины.

Ранее 24 канал сообщал, что вечером 8 сентября в Одессе на 6-й станции Фонтана произошло смертельное ДТП – автомобиль BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda, за рулем при котором находился 42-летний нацгвардеец Дмитрий, и влетел в остановку с людьми.

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В результате погибли 2 человека, еще 5 получили ранения.

Один человек в тяжелом состоянии до сих пор находится в реанимации на аппаратном дыхании. У этого человека на момент аварии не было с собой документов, лицо было очень изуродовано. Родственники в больнице не появлялись.

Медики сообщали, что у мужчины – множественные политравмы, группа хирургов и травматологов пришивали ему руку в области ключицы, зашивали сосуды и мягкие ткани.

10 сентября стало известно, что мужчину опознали. Это – 36-летний уроженец Житомирщины Руслан С .. Его узнала сестра. Они вместе арендуют жилье в Одессе и работают.

В зале Киевского районного суда Одессы подозреваемый в совершении ДТП Олег Семиренко, которому выбирали меру пресечения, рассказал, что его семья полностью обеспечила лекарствами пострадавшего в реанимации.

Напомним, 10 сентября суд избрал меру пресечения виновнику ДТП на Фонтане в Одессе. 27-летнему Олегу Симиренко назначили 2 месяца содержания под стражей без права залога.

 

 

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Одессы Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі
Источник: 24 Канал
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