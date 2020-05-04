Ужасное ДТП на трассе Днепр – Николаев: погибли молодые парень и девушка – фото, видео
В Днепропетровской области 3 мая произошло столкновение легковушки и грузовика. В результате ДТП двое молодых людей погибли на месте и еще двое пострадали.
Легковой автомобиль Mazda 3 столкнулся с грузовиком МАN в Софиевском районе вблизи села Каменка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
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Что известно о жертвах и пострадавших в ДТП
- 19-летняя девушка и 24-летний парнень из легковушки с различными травмами госпитализированы в Криворожскую городскую больницу.
- В то же время спасти жизнь 30-летнему водителю Mazda и 18-летней девушке, к сожалению, не удалось.
Правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств аварии.
Смотрите видео с места ДТП на Днепропетровщине
Фото ГСЧС с места аварии на трассе Днепр – Николаев
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