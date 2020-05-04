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      Ужасное ДТП на трассе Днепр – Николаев: погибли молодые парень и девушка – фото, видео

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      ДТП на трассе Днепр - Николаев 3 мая: фото, видео
      ДТП на Днепропетровщине / ГСЧС

      В Днепропетровской области 3 мая произошло столкновение легковушки и грузовика. В результате ДТП двое молодых людей погибли на месте и еще двое пострадали.

      Легковой автомобиль Mazda 3 столкнулся с грузовиком МАN в Софиевском районе вблизи села Каменка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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      Что известно о жертвах и пострадавших в ДТП

      • 19-летняя девушка и 24-летний парнень из легковушки с различными травмами госпитализированы в Криворожскую городскую больницу.
      • В то же время спасти жизнь 30-летнему водителю Mazda и 18-летней девушке, к сожалению, не удалось.

      Правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств аварии.

      Смотрите видео с места ДТП на Днепропетровщине

       

      Фото ГСЧС с места аварии на трассе Днепр – Николаев

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Жертвы Новости Украины Новости Днепра Аварии и ДТП
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