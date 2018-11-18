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      Ужасное ДТП под Одессой: на женщину наехали два автомобиля

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      Под Одессой женщину сбили сразу два автомобиля: местные жители перекрыли трассу
      Под Одессой женщину сбили сразу два автомобиля: местные жители перекрыли трассу / "Думская"

      Вечером 18 ноября на трассе вблизи поселка Хлебодарское, что под Одессой, произошло резонансное событие: женщину-пешехода сбили сразу два автомобиля.

      Как сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев, в районе автобусной остановки Fiat сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В итоге она упала и впоследствии на нее наехал еще один автомобиль Volvo.

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      К сожалению, вследствие полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась до приезда "скорой".

      Одеса, ДТП, жертви, жінка

      К сожалению, травмы в результате двойного наезда оказались для женщины несовместимыми с жизнью

      На месте происшествия находился следователь. Как отмечают очевидцы происшествия, авария произошла из-за неосвещенности дороги.

      Трасса не оснащена ни светофором, ни элементарно нормальным освещением. Я сама каждый день стою по 10-15 минут перед пешеходным переходом, чтобы перейти дорогу. Наезды в нашем районе – не редкость, хотя смертельных случаев не было давно. Неужели должны гибнуть люди, чтобы добиться справедливости, чтобы выделили бюджет на освещение и светофор,
      – отметила в комментарии ресурсу жительница Хлебодарского Виктория Карауш.

      Одеса, ДТП, жертви, жінка

      Первым на погибшую наехал Volvo

      Добавим, что после жители перекрыли Маякскую трассу и ждали приезда чиновников, требуя решить вопрос с освещением трассы и установкой светофора.

      Напомним, недавно в Святошинском районе Киева автомобиль на скорости снес опору дорожного знака, а затем и едва не врезался в подземный переход, въехав его стенку. В результате водитель машины погиб.

      Теги: Криминальные новости Жертвы Аварии и ДТП Новости Одессы Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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