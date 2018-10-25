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      Ужасное ДТП с актерами "Дизель Шоу": Яна Глущенко рассказала о предстоящей операции

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      ДТП с актерами "Дизель Шоу": Яна Глущенко сделала новое заявление
      ДТП с актерами "Дизель Шоу": Яна Глущенко сделала новое заявление / Фото из соцсетей

      Актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко решила откровенно рассказать о травмах, полученных в ужасном ДТП на Киевщине. по словам звезды, вскоре она должна будет перенести операцию.

      Ранее Яна Глущенко признавалась, что сейчас находится дома, где продолжает лечение. Жизни звезды ничего не угрожает, однако она должна будет еще неоднократно обратиться за помощью к врачам. В частности, актрису предстоит операция, запланированная через 2 месяца.

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      Кроме этого, травмированная звезда "Дизель Шоу" ответила на многочисленные сообщения ее поклонников. Люди обеспокоены состоянием здоровья Яны Глущенко, поэтому каждый раз спрашивают о ее травмах. Впервые актриса решила откровенно рассказать об этом.

      "Вот ответ, что со мной. Полный передний вывих костей правой голени с разрывом связок коленного сустава. Внутрисуставный перелом медиального отростка правой большеберцовой кости. Гемартроз. Разрыв связок ступни. Два месяца в гипсе, потом операция со сшиванием связок. Я на домашнем лечении", – отметила она.

      Скриншот сообщения Яны Глущенко

      Напомним, что 20 октября утром недалеко от Киева автобус с актерами "Дизель Шоу", которые возвращались после выступления во Львове, столкнулся с фургоном. В результате аварии погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме этого, с многочисленными травмами были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle ДТП с актерами Дизель Шоу
      Источник: 24 Канал
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