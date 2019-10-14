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      Ужасное ДТП со "скорой" в Киеве: один человек погиб, 6 пострадавших – фото, видео

      81 Читати новину українською
      Водитель "скорой" погиб на месте
      Водитель "скорой" погиб на месте / dtp.kiev.ua

      Инцидент произошел вечером 14 октября на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина в Киеве. В результате автомобильной аварии с участием "скорой" погиб водитель, еще 6 человек получили травмы различной степени тяжести.

      Известно, что женщина с двумя детьми двигалась по улице Ватутина на автомобиле "Пежо" в направлении Троещины. Она проезжала на зеленый свет когда "скорая", перевозившая больного ребенка, двигаясь на красный протаранил автомобиль женщины, сообщает dtp.kiev.ua.

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      Удар был такой силы, что "скорая" перевернулась на бок. Водитель авто очень сильно ударился головой от чего погиб на месте.

      аварія швидкої в Києві
      Еще двух врачей скорой госпитализировали в критическом состоянии

      Все кто находился в карете "скорой" кроме водителя госпитализированы. Двое врачей находятся в критическом состоянии. Ребенок, которого транспортировали, сейчас в состоянии средней тяжести.

      Пострадали также водитель и двое ее детей, находившихся в "Пежо". Они были срочно госпитализированы.

      Смотрите видео с места события:

      К слову, несколько дней назад в столице произошла похожая авария с участием "скорой". На перекрестке Антоновича и Жилянской в результате ДТП спецмашина медиков перекинулось набок. В момент аварии в салоне скорой находилась бригада медиков и пациент. К счастью в этом инциденте никто серьезно не пострадал.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Аварии и ДТП
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