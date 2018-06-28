Ужасное ДТП в Киеве: авто влетело в маршрутку (фото и видео)
В четверг, 28 июня, в Киеве легковой автомобиль столкнулся с маршруткой на остановке в районе станции метро "Житомирская".
Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале "DTP KIEV INFO".
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Инцидент произошел на трассе в направлении Житомира. Отмечается, что легковой автомобиль влетел в маршрутку и остановился после столкновения в 20 метрах от нее.
ДТП в Киеве
По словам свидетелей аварии, на месте находится большое количество экипажей "Скорой помощи". Сообщается также о тяжело пострадавших в результате ДТП. Образовалась большая пробка, которая растянулась до станции метро "Святошин".
Последствия аварии в Киеве
Состояние машины после ДТП
Смотрите видео последствий ДТП:
Источник: 24 Канал
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