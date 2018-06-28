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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Ужасное ДТП в Киеве: авто влетело в маршрутку (фото и видео)

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ДТП в Киеве: автомобиль столкнулся с маршруткой
ДТП в Киеве: автомобиль столкнулся с маршруткой / informator.news

В четверг, 28 июня, в Киеве легковой автомобиль столкнулся с маршруткой на остановке в районе станции метро "Житомирская".

Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале "DTP KIEV INFO".

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Инцидент произошел на трассе в направлении Житомира. Отмечается, что легковой автомобиль влетел в маршрутку и остановился после столкновения в 20 метрах от нее.

ДТП
ДТП в Киеве

По словам свидетелей аварии, на месте находится большое количество экипажей "Скорой помощи". Сообщается также о тяжело пострадавших в результате ДТП. Образовалась большая пробка, которая растянулась до станции метро "Святошин".

ДТП
Последствия аварии в Киеве

ДТП
Состояние машины после ДТП

Смотрите видео последствий ДТП:

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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