Ужасное ДТП в Крыму в результате лобового столкновения погибло двое взрослых и годовалый ребенок

Ночью 18 июля во время лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе Симферополь – Феодосия – Керчь в Белогорском районе погибли три человека.

Об этом со ссылкой на МВД России в Крыму, информируют "Крым.Реалии".

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ДТП с участием двух единиц легкового транспорта произошла около часа ночи. Один из автомобилей допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего три человека погибли, еще один – пострадал,

– говорится в сообщении.

В аварии пострадали автомобили Skoda и "Лада Гранта", выехавшая на полосу встречного движения.



Отмечается, что в "Ладе" погибли водитель и его пассажир. В Skoda – годовалая девочка. При этом водитель автомобиля не пострадал, а его пассажир был доставлен в Белогорскую больницу с переломом плеча и сотрясением мозга.