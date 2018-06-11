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Ужасное ДТП в Запорожье: авто на скорости врезалось в маршрутку, есть жертвы

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10 июня в Запорожье произошло масштабное ДТП с участием легкового автомобиля марки "Volvo" и рейсового микроавтобуса. Автомобиль на большой скорости протаранил маршрутку, в результате этого транспортное средство перевернулось. Пассажир микроавтобуса погиб, еще шесть человек попали в больницы.

Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции Запорожья.

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10 июня около 13:20 водитель автомобиля "Volvo" нарушил правила дорожного движения, а именно не придерживался правил проезда перекрестков, и совершил столкновение с микроавтобусом "Mersedes-bens", который осуществлял пассажирские перевозки. В результате столкновения микроавтобус перевернулся на бок,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время в салоне маршрутного такси находились 10 пассажиров и водитель. Больше всего пострадала 58-летняя женщина, которая в маршрутке сидела у окна. При ударе ее наполовину выбросило из окна. После этого маршрутка, упала на бок, придавила ее.

Пассажир микроавтобуса скончался на операционном столе, водитель этого же транспортного средства – в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Известно, что полиция задержала виновника трагедии – 48-летнего водителя "Volvo". На момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В частности, он находился под влиянием метадона, амфетаминов и марихуаны.

Полиция уже возбудила уголовное дело по факту инцидента. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Теги: Новости Украины Фотоновости Аварии и ДТП Новости Запорожья Жертвы
Источник: 24 канал
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