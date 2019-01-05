Ужасное ДТП во Флориде: пятеро детей погибли по дороге в Disney World

В американском штате Флорида несколько автомобилей загорелись после столкновения. В результате аварии погибли семь человек, еще восемь получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщил телеканал CNN. Читайте также: В Киеве поезд протаранил автомобиль Honda: фото и видео Инцидент произошел на шоссе между городами Алачуа и Грейнсвилл. Столкнулись два легковых автомобиля и два тягача с прицепами, которые перевозили дизельное топливо. В результате ДТП погибли семь человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. На дорогу вылилось около 190 литров топлива, автомобили на шоссе загорелись. Через некоторое время возгорания удалось ликвидировать. Одним из автомобилей оказался микроавтобус, перевозивший учеников церковно-приходской школы Авойлз штат Луизиана. Смотрите видео: пятеро детей погибли в аварии во Флориде 5 Children On Their Way To Disney World And Two Truckers Identified As Those Killed In Fiery I-75 Crash In Florida https://t.co/z9r1ZLXK05 pic.twitter.com/q7fU4FTG6Z — maybachmediahouse.com (@TheMMHouse) 5 січня 2019 р.