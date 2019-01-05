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      Ужасное ДТП во Флориде: пятеро детей погибли по дороге в Disney World

      23 Читати новину українською
      Ужасное ДТП в штате Флорида
      Ужасное ДТП в штате Флорида / Фото из открытых источников

      В американском штате Флорида несколько автомобилей загорелись после столкновения. В результате аварии погибли семь человек, еще восемь получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

      Об этом сообщил телеканал CNN.

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      Инцидент произошел на шоссе между городами Алачуа и Грейнсвилл. Столкнулись два легковых автомобиля и два тягача с прицепами, которые перевозили дизельное топливо. В результате ДТП погибли семь человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. На дорогу вылилось около 190 литров топлива, автомобили на шоссе загорелись. Через некоторое время возгорания удалось ликвидировать.

      Одним из автомобилей оказался микроавтобус, перевозивший учеников церковно-приходской школы Авойлз штат Луизиана.

      Смотрите видео: пятеро детей погибли в аварии во Флориде

       

      Теги: Аварии и ДТП Жертвы Новости США
      Источник: 24 Канал
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