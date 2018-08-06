Ужасное падение украинской легкоатлетки на чемпионате Европы-2018: видео

Украинская бегунья Кристина Стуй травмировалась во время 100-метровки в квалификационном забеге чемпионата Европы-2018.

Стуй в статусе одной из фавориток выходила на старт своего забега. Из восьми участниц у нее было лучшее время лучшего результата сезона – 11,20, показанное 19 июля на чемпионате Украины в Луцке, пишет Xsport.

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Украинка пробежала половину дистанции, но затем схватилась за бедро и упала на дорожку. Стуй сумела самостоятельно подняться и даже финишировала, но, естественно, осталась без полуфинала соревнований.

Отметим, что Стуй пришлось стартовать дважды, ведь забег начался с фальстарта киприотки Оливии Фотопулу, которая получила дисквалификацию.

12 августа состоятся забеги в эстафете 4х100м у женщин, где в составе сборной Украины заявлена Стуй.

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