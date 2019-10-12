Ужасное столкновение автомобилей в Харькове: малолетний ребенок попал в больницу

В Харькове на перекрестке проспекта Александровского и улицы Северина Потоцкого произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Volkswagen Polo. В результате инцидента пострадали 33-летняя женщина и ее 1,5-летний ребенок. ДТП произошло около 15:30 11 октября.

По информации пресс-службы Нацполиции области, оба были госпитализированы. Медики констатировали у ребенка ушибы и гематому, а у его матери – перелом предплечья. В больницу также попал 37-летний водитель Chevrolet Aveo с ушибами головы.

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В результате ДТП в Харькове пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители на данный момент выясняются все причины и обстоятельства аварии.



Всех пострадавших доставили в больницу с травмами и ушибами

К слову, недавно в селе Белогородка, также на Киевщине, водитель легковушки прямо на пешеходном переходе сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу.