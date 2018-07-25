Ужасный потоп в Киеве: Кличко поручил откачивать воду помпами

Городской голова Киева Виталий Кличко поручил управлению по чрезвычайным ситуациям откачивать воду помпами в местах, где ситуация с подтоплением после ливня критическая.

Об этом говорится на сайте "Украинские новости".

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Депутат Дмитрий Белоцерковец объяснил, что одной из причин ненадлежащей работы системы ливневых канализаций является аномальное количество осадков, которые выпали в столице в последние дни.



Ужасный потоп в Киеве

Киев уже который день заливает дождями, а на многих улицах настоящие реки. Нужно понимать, когда есть проблема с ливневками, а когда есть последствия аномальных осадков. Такие проблемы, во время стихийного бедствия, бывают во всем мире, даже в самых крупных и успешных мегаполисах. Если же вода стоит долго и не сходит, тогда действительно есть проблема с ливневкой и над этим нужно работать,

– отметил Белоцерковец.

Как заявил нардеп, в Киеве действительно есть проблема с работой устаревших коммуникаций и ливневой канализации. "Проблема ливневок в городе историческая, появилась не вчера и не год назад. Мы понимаем, что над этим нужно работать, и этот вопрос является актуальным", – добавил он.

Напомним, 25 июля мощные ливни с градом просто парализовали Киев. Буквально за полчаса дождя в городе затопилы подземные переходы, товары поплыли в уличных реках, люди по колено в воде вынуждены переходить улицу. Возле метро "Дорогожичи" полностью затопило автомобильный тоннель, а уровень воды достигает крыш машин.