Ужасный потоп в Тернополе и жуткие детали расстрела в кафе Киева – топ-5 видео недели

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За 5 минут – полумесячная норма осадков: ужасный потоп в Тернополе

На этой неделе центр Тернополя трудно было назвать проездным, потому что сливные системы устарели и не справляются с большим количеством воды. Как следствие – подтопленны жилые дома и автомобили. А когда вода сходит, на улицах остаются груды мусора и болота. Местные жители уверены – все потому, что город начали активно и хаотично застраивать. С этим соглашаются и коммунальщики.

Смотрите видео о потопе в Тернополе

В полиции рассказали жуткие детали расстрела в кафе Киева

В ночь на 24 июня в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения расстрелял трех человек, которые якобы оскорбляли его в присутствии дочери. Когда полицейские прибыли на место происшествия, выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного – ранил. Стрелком оказался 60-летний уроженец другой страны, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Но друг владельца кафе признался, что ранее работал в правоохранительных органах. По статье умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Верховная Рада приняла закон о Нацбезопасности

Закон о нацбезопасности Украины приняли в Верховной Раде во втором чтении 21 июня. Закон должен приблизить украинскую армию к стандартам НАТО. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов, против – 17, воздержались – 32. Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник призвал депутатов поддержать 5 важных правок, которые необходимы для адаптации закона к требованиям НАТО. В частности, о деятельности Нацгвардии в условиях военного положения и о создании комитета по вопросам разведки. Эти поправки нардепы одобрили.

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Путин заселяет оккупированный Крым жителями Сибири и Рязани

За 4 года аннексии Путин тайно переселил в Крым почти миллион россиян из глубинки. Они приезжают на место тех, кто из-за невыносимых условий жизни и унижения перебрался на материк. Правозащитники называют замещение населения преступлением и собирают его доказательства для международного суда. Москва разработала целые программы, чтобы приманить в Крым людей из глубинки. А вот украинцы и татары покидают полуостров.

Смотрите видео о заселении аннексированного полуострова

Митинги под Верховной Радой перерос в столкновения

Митинги афганцев и шахтеров под стенами Верховной Рады переросли в столкновения с правоохранителями. Известно, что в митинге под Верховной Радой приняли участие до 2 тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеры. Они требуют сохранения своих льгот. Журналисты сообщают, что во время попытки прорыва митингующих, правоохранители применили спецсредства, в частности, было заметное применение слезоточивого газа. Со стороны протестующих в сторону правоохранителей летели бутылки и другие предметы.

Смотрите видео с места события, где происходили столкновения