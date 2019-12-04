Ужасы поведения украинских водителей на дорогах: какая трасса является лидером по смертности

О количестве ДТП на дорогах и штрафах для нарушителей-в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказал автор проекта "ЗупиниЛося" Константин Андриюк.

– Украина – один из лидеров в Европе по количеству ДТП и количеству смертей на дорогах. В нашей стране даже четко не ведется фиксация по инвалидности или смертям после ДТП. То есть человек, который может попасть в ДТП и затем быть доставлен с тяжелыми травмами в больницу и через неделю умереть, то это не фиксируется.

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– Ежегодно Министерство внутренних дел на официальном сайте публикует статистику ДТП. Там расписывается по областям, там расписывается по трассам, расписывается сколько по вине пешеходов, то есть то, что зафиксировано следователями.

– Очень интересный момент. У нас какая лучшая трасса в Украине? Трасса М-06 Киев-Чоп, которая является международной, лучшая. Эта трасса ежегодно лидер по смертности по ДТП. Почему? Потому что ровная и хорошая – еще не значит, что безопасная.



Константин Андриюк

– Каждый рейд мы ловим, видим людей. Половина или даже две трети водителей на наших рейдах не пристегнуты. Люди не дорожат своей жизнью. Дальше очень важно – штрафы низкие. Люди видят эту безнаказанность – все, можно делать что угодно.

– Полиции не хватает. С ними разговаривал: в неофициальном разговоре люди говорят, что приходит, например, полицейский, который хочет менять страну. А там то не работает, другое не работает, каждый нарушитель что-то качает, плюет в лицо, обзывает его, потому что они (нарушители – 24 канал) понимают, что им за это будет какой-то смешной штраф. Полицейские, у которых сдают нервы, просто увольняются.

Штрафы должны быть подняты. А не поднимаются почему? Ведь наша Верховная Рада понимает, что если она сейчас поднимет штрафы, отвернется электорат.

– Маленькое сравнение. У нас штраф за езду по тротуару – 255 гривен. Это минимальный штраф. В Польше езда по тротуару приравнивается к уголовной ответственности.

Смотрите ютуб-выпуск канала "ЗупиниЛося":

– На данный момент штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 51 гривну. Я не понимаю, как мы собираемся исправлять ситуацию? Если 20% водителей в Украине пристегиваются. В Польше пристегивается 83%, в Словении – 97%, во Франции – 99%.

– У человека инвалидность (после ДТП с непристегнутым ремнем – 24 канал), он не работает, не платит налоги как рабочий человек, и государство ему платит пенсию по инвалидности из средств налогоплательщиков. То есть вместо работящих рук мы получаем инвалида, которого мы должны содержать.

– Например, ситуация, когда непристегнут пассажир, а водитель пристегнут. Боковой удар и пассажир летит в пристегнутого водителя и делает его инвалидом.

Больше – смотрите в программе.

Что известно об инициативе "ЗупиниЛося"Это проект журналистов Константина Андриюка и Сергея Болотникова. Они инспектируют дороги Украины, ищут нарушителей правил дорожного движения, объясняют им, почему так делать не стоит, клеят наклейки на их авто и фиксируют это на камеру.