Около сотни вооруженных мужчин провели разборки со стрельбой 29 мая в Броварах. Выстрелы в 7 утра разбудили местных жителей.

Стрельба продолжалась 20 минут

Часть местных жителей снимали беспорядки в стиле боевика с балконов. Говорят, что мужчины были вооружены пистолетами, ружьями и даже автоматами. Об этом сообщает ТСН.

К теме В Броварах произошла массовая стрельба: последние новости – фото (+18), видео

Я подумала, что это мусор забирают из бака, я слышу "пух-пух" и стекло сыпется. Я испугалась, думала, что что-то в доме рвется, думаю, может, с газом неполадки,

– говорит одна из местных жительниц.

В общем, рассказывают свидетели, стрельба продолжалась около 20 минут. Одна из пуль попала в окно квартиры.



Пуля попала в окно квартиры / Фото очевидца

Актуально Стрельба в Броварах: пуля попала в окно дома, где проживают люди, – фото

Разборки между перевозчиками были давно

Разборки, которые стали неожиданными для местной полиции, не удивили местных жителей. Говорят, что противостояние между перевозчиками продолжается давно. У автобусных остановок вроде дежурили мужчины и сажали людей в конкретные маршрутки.

Здесь четверо суток стояли "титушки", мы с ребенком заехали три дня назад, здесь стояли машины, у нас такого никогда не было,

– рассказала местная жительница.

Стрельба в Броварах: главное