Уже 4 суток здесь работали титушки, – местные жители о стрельбе в Броварах
Около сотни вооруженных мужчин провели разборки со стрельбой 29 мая в Броварах. Выстрелы в 7 утра разбудили местных жителей.
Стрельба продолжалась 20 минут
Часть местных жителей снимали беспорядки в стиле боевика с балконов. Говорят, что мужчины были вооружены пистолетами, ружьями и даже автоматами. Об этом сообщает ТСН.
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Я подумала, что это мусор забирают из бака, я слышу "пух-пух" и стекло сыпется. Я испугалась, думала, что что-то в доме рвется, думаю, может, с газом неполадки,
– говорит одна из местных жительниц.
В общем, рассказывают свидетели, стрельба продолжалась около 20 минут. Одна из пуль попала в окно квартиры.
Пуля попала в окно квартиры / Фото очевидца
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Разборки между перевозчиками были давно
Разборки, которые стали неожиданными для местной полиции, не удивили местных жителей. Говорят, что противостояние между перевозчиками продолжается давно. У автобусных остановок вроде дежурили мужчины и сажали людей в конкретные маршрутки.
Здесь четверо суток стояли "титушки", мы с ребенком заехали три дня назад, здесь стояли машины, у нас такого никогда не было,
– рассказала местная жительница.
Стрельба в Броварах: главное
- Перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. Участники – предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики.
- В стрельбе приняли участие около 100 человек. Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие. На Киевщине начали спецоперацию на дорогах.
- В результате инцидента меньшей мере 3 человека получили ранения.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, утверждает Киевская ОГА.
- Из-за конфликта между перевозчиками уже "полетели головы" в винницкой милиции. Что касается самого Авакова, то по информации СМИ, должности он не лишится.