Соответствующую информацию сообщили спасатели. Среди пострадавших были люди с инвалидностью.

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В результате атаки россиян по общежитию погибли люди

Спасатели сообщили, что информация о попадании ракеты 3-этажному жилому дому поступила ориентировочно в 21:40 17 августа.

По состоянию на 23:38 17 августа пожар был лоркализован. Работники ГСЧС продолжали тушить очаги пожаров и спасать людей из-под завалов.

Погибли 7 и пострадали 13 человек (работники ГСЧС спасли 4 человека),

– сообщили спасатели.

На месте трагедии вечером 17 августа работали 80 человек и 18 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Число раненых возросло

По состоянию на 00:38, 18 августа мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество раненых возросло.

В настоящее время 7 погибших, 17 раненых,

– написал Терехов.

Мэр Харькова добавил, что:

все ранены уже в больницах, где им оказывают необходимую помощь;

людей снабдили нужным лекарством;

всем, кто остался без крова, предоставлено жилье.

"Случившееся вечером среды еще раз доказало – это не война одной армии против другой. Они воюют за нашу смерть как народа. Именно поэтому они бьют жилыми домами", – объяснил Терехов.

Спасатели пытаются вытащить людей из-под завалов: смотрите видео

Трагедия в харьковской Салтовке / Фото ГСЧС и Суспільне

Ракетный удар по Харькову: коротко

Вечером 17 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по харьковскому району Салтовка. На месте вспыхнул пожар.

Директор областного Департамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал, что враги выпустили по Салтовскому району Харькова крылатую ракету "Калибр". Она ударила по общежитию, в котором жили более 30 человек, в том числе дети и пенсионеры.

Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова сообщила, что среди жителей уничтоженного дома на Салтовке были люди с недостатками слуха. Попова вспомнила также, что люди даже не могли услышать тревогу, они не могут отозваться во время объявления тишины спасателям.

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