Уже 7 погибших: количество жертв и пострадавших в Харькове продолжает расти
российские оккупанты атаковали харьковскую Салтовку. Число жертв в результате атаки уже увеличилось до 7.
Соответствующую информацию сообщили спасатели. Среди пострадавших были люди с инвалидностью.
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В результате атаки россиян по общежитию погибли люди
Спасатели сообщили, что информация о попадании ракеты 3-этажному жилому дому поступила ориентировочно в 21:40 17 августа.
По состоянию на 23:38 17 августа пожар был лоркализован. Работники ГСЧС продолжали тушить очаги пожаров и спасать людей из-под завалов.
Погибли 7 и пострадали 13 человек (работники ГСЧС спасли 4 человека),
– сообщили спасатели.
На месте трагедии вечером 17 августа работали 80 человек и 18 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Число раненых возросло
По состоянию на 00:38, 18 августа мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество раненых возросло.
В настоящее время 7 погибших, 17 раненых,
– написал Терехов.
Мэр Харькова добавил, что:
- все ранены уже в больницах, где им оказывают необходимую помощь;
- людей снабдили нужным лекарством;
- всем, кто остался без крова, предоставлено жилье.
"Случившееся вечером среды еще раз доказало – это не война одной армии против другой. Они воюют за нашу смерть как народа. Именно поэтому они бьют жилыми домами", – объяснил Терехов.
Спасатели пытаются вытащить людей из-под завалов: смотрите видео
Трагедия в харьковской Салтовке / Фото ГСЧС и Суспільне
Ракетный удар по Харькову: коротко
- Вечером 17 августа мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по харьковскому району Салтовка. На месте вспыхнул пожар.
- Директор областного Департамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал, что враги выпустили по Салтовскому району Харькова крылатую ракету "Калибр". Она ударила по общежитию, в котором жили более 30 человек, в том числе дети и пенсионеры.
- Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова сообщила, что среди жителей уничтоженного дома на Салтовке были люди с недостатками слуха. Попова вспомнила также, что люди даже не могли услышать тревогу, они не могут отозваться во время объявления тишины спасателям.
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