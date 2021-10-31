Уже изучаю украинский, – Терехов о своей победе на выборах мэра Харькова

В Харькове 31 октября прошли выборы мэра Харькова. По результатам экзитполов уверенную победу на них одерживает Игорь Терехов. На брифинге после обнародования результатов он заявил, что уже учит украинский.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли говорить на языке своей страны. Поэтому, вероятно, народный избранник будет стараться не нарушать закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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Полностью на украинский не перейдет

Этот брифинг провели сразу после того, как появились результаты экзитполов. Однако пока его запись не обнародовали.

Уже изучаю украинский язык, буду разговаривать, в том числе и на украинском языке,

– сказал Игорь Терехов.

Это свидетельствует о том, что вероятный мэр не полностью перестанет разговаривать на русском. Кроме этого, он отметил, что не использовал админресурс во время выборов. Однако с этим не соглашается его главный оппонент Михаил Добкин.

Недоволен явкой на участке

Vgorode писал, что команда вероятного победителя выборов ожидала лучшую явку электората. Однако Терехов считает, малые показатели были следствием высказываний, напугавших избирателей. Вероятно, он имел в виду заявление о проверке COVID-сертификатов (это не соответствовало действительности).

Терехов отметил, что все же благодарен всем харьковчанам за выборы. Кроме этого, заявил, что ситуация в Харькове стабильная. Мол, город взял курс на развитие и будет его продолжать.

Сколько человек проголосовали на выборах

По данным социологов, по состоянию на 20 часов явка на выборах мэра составила 28,6%. Погрешность этих данных составляет погрешность – 1.1%.

Также обнародовали и "живую статистику". Согласно данным Харьковского горсовета, по состоянию на 13:00 избирательные бюллетени были выданы 130 416 горожанам. А всего могли проголосовать 1 миллион 17 тысяч 584 избирателя.



Экзитполы назвали вероятные результаты выборов мэра Харькова / Инфографика 24 канала