Об этом журналистам стало известно из анонимных источников в правоохранительных органах. Также рассказали, что 17-летнего зовут Алексей Ц.

Другой случай Создателю фейкового приложения Дия предложили стажировку в Минцифре

Отказывался пройти проверку

Согласно материалам следствия, несовершеннолетнего поймали за нарушением 29 мая. Его авто остановили возле улицы Вагнера примерно в 3 часа ночи. Это случилось неподалеку от дома №24.

Когда патрульные общались с подростком, заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Однако он отказался пройти экспертизу на содержание алкоголя в крови.

Как его за это наказали

На юношу сразу начали составлять протокол по статье о пьяном вождении авто. Однако во время выяснения обстоятельств оказалось, что парень также не имел водительского удостоверения.

Приговор ему вынесли 17 августа. Суд обязали его заплатить 17 тысяч гривен штрафа. Также в решении говорилось, что ему запрещено управлять транспортом в течение года.

Кратко о его фальшивой программе "Дия"

3 ноября сообщили, что в Харькове разоблачили подростка, который разработал фейковую программу "Дия". Доступ к приложению стоил 200 гривен.

Кроме паспортов, там можно было получить сертификат о вакцинации – за 300 гривен, а также фальшивое водительское удостоверение – всего 100 гривен. На телеграм-канал, где распространяли нелегальную программу, были подписаны более 20 тысяч человек.



Телеграм, где продавали фейковое приложение "Дия" / Фото Нацполиции