Уже улыбается, – врачи о состоянии тяжелораненой на "Южмаше" военной

Медики поделились подробностями о состоянии 22-летней Жанны, которая серьезно пострадала в результате стрельбы на "Южмаше". Артем Рябчук ранил девушку в живот, плечо и правое колено.

Когда военнослужащую привезли в больницу, ее состояние было критическим. Во время операции хирурги обнаружили, что весь ее кишечник – разбит. К счастью, теперь медики наблюдают положительную динамику.

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Девушке удается двигать ногами

Подробнее о состоянии пациентки рассказал Сергей Рыженко, генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. Он пояснил, что девушка пережила 2 очень тяжелые операции, которые уже дают результаты.

Жанна уже может двигать ногами. Она улыбается, появился положительный румянец,

– подчеркнул Рыженко.

Мужчина добавил, что для окончательного выздоровления необходимо провести еще несколько операций. Сейчас Жанна, а также 25-летний раненый Игорь, все еще находятся в реанимационном отделении.

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