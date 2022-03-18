Однако часть этих людей приехала во Львов на несколько дней, поскольку дальше движутся в других направлениях, например, в Польшу.
К теме Улыбнитесь, поздоровайтесь и примите, – Садовый призвал помочь беженцам
Где живут переселенцы
Некоторые переселенцы живут в хостелах или квартирах, а некоторые до сих пор в школах, спортзалах и т.д.
Мы сегодня выделили во Львове участки под строительство жилья, которое довольно быстро можно построить, потому что в школе человек не может долго прожить. Требуются нормальные условия,
– подчеркнул Садовый.
Помогали людям все эти 3 недели за деньги общины и людей.
Может заинтересовать – Брифинг Львовской ОВА по обстрелам во Львове: