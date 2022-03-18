Однако часть этих людей приехала во Львов на несколько дней, поскольку дальше движутся в других направлениях, например, в Польшу.

К теме Улыбнитесь, поздоровайтесь и примите, – Садовый призвал помочь беженцам

Где живут переселенцы

Некоторые переселенцы живут в хостелах или квартирах, а некоторые до сих пор в школах, спортзалах и т.д.

Мы сегодня выделили во Львове участки под строительство жилья, которое довольно быстро можно построить, потому что в школе человек не может долго прожить. Требуются нормальные условия,

– подчеркнул Садовый.

Помогали людям все эти 3 недели за деньги общины и людей.

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