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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Уже десятый Весенний деловой форум собирает во Львове бизнесменов, топ-менеджеров и экономистов

      Новая тема 14 Читати новину українською

      Для тех, кто хочет творить предпринимательство в Украине.

      Уже десятый Весенний деловой форум собирает во Львове бизнесменов, топ-менеджеров и экономистов. Тема нынешнего форума – Украина 2019.

      "Это возможности, это угрозы, это риски. Что будет с финансами, что будет вообще со страной, с экономикой. Как она в дальнейшем будет развиваться. Чрезвычайно сложная ситуация, и поэтому важно услышать много качественной информации от хороших экспертов", – сказал организатор, управляющий партнер HD Partners Владимир Глащенков.

      Несмотря на то, что Украина переживает период неопределенности, отмечают участники, ее экономика в хорошем состоянии – лучшем, чем в начале войны.

      "Растет экономика, снижается инфляция. Все макропоказатели в хорошем состоянии. Но у нас остается несколько важных вызовов. Один из них – это то, что правительство имеет достаточно существенные, пиковые внешние погашения долга и выплаты по внешнему долгу", – пояснила главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

      В последние годы Украина получила немало иностранных инвестиций. Перспективами дальнейших капиталовложений поделились крупные инвестиционные компании мира – Dragon Capital, Horyzon Capital, Европейский банк реконструкции и развития.

      "Это инфраструктурные государственные проекты – железные дороги, порты, аэропорты. Это муниципальные проекты – вода, свет, тепло, городской транспорт. Это частный сектор – переработка продуктов питания, все, что связано с частным сектором. Мы очень много сейчас внимания уделяем возобновляемой энергетике и энергосбережению", – отметил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

      На форуме говорят, что смелые предприниматели отправились за границу. А вот самые смелые остались в Украине, чтобы развиваться даже в сложных условиях.

      blog_ava
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      Теги: Бизнес Новости Львова
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