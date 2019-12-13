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      Уже есть агреман: СМИ назвали вероятного посла Украины в США

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      Владимир Ельченко может стать послом Украины в США / ukraineun.org

      Будущим послом Украины в США может стать известный дипломат Владимир Ельченко. В украинских СМИ уже появилась информация, что Соединенные Штаты согласны на его назначение и уже выдали агреман – согласие правительства на пребывание лица на главе дипломатического представительства другого государства.

      О вероятном назначении Владимира Ельченко сообщает издание "Зеркало недели".

      Интересно: Почему Зеленский решил уволить 12 послов

      Пост посла Украины в США остается вакантным после того, как Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Валерия Чалого в июле 2019 года.

      Что известно о Владимире Ельченко?
      Владимир Ельченко – украинский дипломат, постоянный представитель Украины при ООН с 2015 года. С мая 2019 года по совместительству посол Украины в Ямайке.

      С 2010 по 2015 год, до момента своего назначения постпредом в ООН, был послом Украины в России. Работает в Министерстве иностранных дел Украины с 1991 года. До этого с 1981 года работал в различных отделах МИД СССР.

      Занять место Владимира Ельченко на должности постоянного представителя при ООН может занять заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

      Что известно о Сергее Кислице?
      Сергей Кислица, заместитель министра иностранных дел Украины с 2014 года. У него так же много дипломатического опыта, как и у Владимира Ельченко.

      Работает в структуре МИД Украины с 1992 года. За это время работал в представительствах Украины в США, ОБСЕ, ООН и ЮНЕСКО.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики ООН МИД Украины Новости США
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