Уже не ФЛП: как закрыть предпринимательскую деятельность

Налоговые инициативы правительства и парламента заставили огромное количество "спящих" ФОПов срочно закрываться — ведь никому не хочется платить больше 700 гривен ежемесячного налога при отсутствии доходов. Как закрыться быстро, удобно и грамотно — выясняли журналисты сайта "24".

Чтобы прекратить деятельность физического лица-предпринимателя, нужно всего лишь заполнить заявление О государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя по его решению (форма №12). Актуальную версию заявления можно скачать здесь. Перед заполнением следует удостовериться, что документ действующий, потому что Минюст периодически вносит изменения. Заявление заполняется, подписывается и подается госрегистратору (не забудьте взять свой паспорт). Этот вариант подходит для тех, кто проживает по месту регистрации своего предприятия.

"Спящие" ФОПы же часто-густо зарегистрированы далеко от нынешнего места жительства или пребывания собственно предпринимателя. Здесь возможен вариант – заверить подпись на заявлении у нотариуса и отправить документ госрегистратору письмом с уведомлением о вручении. Для этого нужен точный адрес подразделения налоговой и определенное количество денег для оплаты услуг нотариуса.

Закрыть не выходя из дома

Частный предприниматель Евгений Рудницкий поделился рецептом из собственного опыта – как закрыть ФОП не выходя из дома. Причем этот вариант подойдет также тем, чей ФОП зарегистрирован не по месту жительства. Для этого пригодится портал государственных услуг онлайн iGov.

Чтобы отказаться от ведения бизнеса, нужно заполнить заявление на портале. Подписывается здесь оно электронной цифровой подписью. Если вы зарегистрированный пользователь системы "Приват24" – это можно сделать быстро и бесплатно.

1. Чтобы получить ЭЦП в "Приват24": авторизируйтесь и на вкладке "Все услуги" – "Для бизнеса" найдите пункт "Электронная цифровая подпись". Там есть подробная инструкция как ее получить и пользоваться.

2. На портале iGov на вкладке "Услуги бизнесу" – "Регистрационные данные" – "Все услуги" найдите строку "Государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя по его решению". Выберите любую область, подсвеченную зеленым цветом, и следуйте инструкции (на странице "Как работает").

После завершения регистрации изменений вам должно поступить сообщение-подтверждение: "Ваше обращение №ххх на тему "Государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя по его решению", обработано и по нему вынесено положительное решение о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности".

Скорость обработки вашего заявления зависит от загруженности чиновника (по статистике заявления обрабатываются по 2,5-4 дня).

Состояние заявления можно просматривать на портале iGov, или непосредственно в Госреестре на сайте Минюста. Найти нужный ФОП можно по имени предпринимателя или индивидуальным налоговым номером. Также можно подписаться на изменения в госреестре с помощью сервиса OpenDataBot (но, как показала практика, уведомление об изменении приходят через 2-3 дня после изменений в госреестре).

Сервис не для всех

Впрочем Евгений Рудницкий отметил, что пока закрытие ФОП через iGov доступно не во всех регионах Украины.

На портале iGov указано: "Обращайте внимание на то, что регистраторы с другого региона физически не смогут выполнять действия в реестре по другой области".

Но мы проверили на практике и прекратили деятельность ФОП, был зарегистрирован в г. Мариуполь Донецкой области через государственный регистратор в Днепропетровской области. Сегодня уже стала доступна Тернопольская область. Пробуйте, потому что согласно закону о госрегистрации ст.7 п.3, "программное обеспечение Единого государственного реестра должно обеспечивать государственную регистрацию по принципу экстерриториальности",

— объяснил Рудницкий.

Как сообщил проект-менеджер iGov Дмитрий Дубилет, пока что перевели полностью в интернет только закрытия ФОП в Минюсте. Второй этап — онлайн-закрытие в налоговой – пока действует не везде.

Вернуть все

С помощью того же iGov можно не только быстро ликвидировать ФОП, но и так же быстро его восстановить. Тем более, что нардепы, кажется, осознали всю "сюрпризность" 704 гривен ЕСВ – в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект, который предусматривает 3-месячный срок для ФОПов для прекращения своей деятельности без налогообложения.

Поэтому если вы надумаете вернуться в бизнес на портале iGov на вкладке "Услуги бизнеса" – "Регистрационные данные" – "Все услуги" выберите соответствующую строку "Государственная регистрация юридического лица или Государственная регистрация физического лица-предпринимателя" и далее действуйте согласно инструкции.