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Уже не Вакарчук: кто лидирует в президентской гонке за год до выборов – обновленные данные

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Выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года
Выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года / 24 Канал

Социологическая группа "Рейтинг" провела новый опрос среди украинцев о том, за кого они бы проголосовали, если бы выборы Президента Украины происходили в ближайшее воскресенье.

Так, по данным опроса, если бы выборы президента Украины проходили в середине июня 2018 года, больше всего голосов получила бы лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В тройку лидеров среди опрошенных вошли также лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

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За Тимошенко среди тех, кто определился и намерены голосовать, готовы отдать свои голоса 16% опрошенных. Для сравнения за Гриценко готовы проголосовать 11,7% респондентов, а за главного "оппозиционера" Бойко – 10,5%.

Владимир Зеленский обогнал в президентском рейтинге Святослава Вакарчука, который вместе с Ляшко и Порошенко набрали бы по 8,6% голосов опрошенных украинцев.

За лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича на президентских выборах готовы проголосовать 7,6%, за городского голову Львова Андрея Садового – 3,4%, лидера партии ВО "Свобода" Олега Тягнибока готовы поддержать – 2,8%, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко – 2,0%, экс-вице-премьера Романа Бессмертного – 1,4%, лидера партии "Основа" Сергея Таруту, как и лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка – по 1,1%.

Рейтинг вибори президента опитування
Выборы Президента Украины 2019: результаты опроса

В рейтинге "второго тура" лидерские позиции занимают Гриценко, за которого, как альтернативу основному фавориту, готовы отдать свои голоса 7,5% избирателей, Зеленский (6,3%), Вакарчук (6,0%), Рабинович (5,7%) и Тимошенко (5,3%).

Согласно опросу, антирейтинг возглавляет действующий Президент Украины Петр Порошенко, за которого ни за что не проголосовали бы 52% респондентов.

За экс-премьера Яценюка не голосовали бы ни при каких условиях 30% опрошенных, за Ляшко не отдал бы свой голос каждый четвертый опрошенный, а за Тимошенко – каждый пятый.

Рейтинги Кандидати вибори Президента
Рейтинги кандидатов в президенты на выборах 2019: результаты опроса

66% опрошенных убеждены, что президентские выборы не будут честными, а кандидаты прибегнут к фальсификациям. В честность выборов верят лишь 12% респондентов.

Исследование проводилось в середине июня. В нем приняли участие 2,5 тысяч респондентов, а ошибка репрезентативности может составлять до 2%.

Очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Теги: Юлия Тимошенко Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости Украины Олег Ляшко Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Юрий Бойко Анатолий Гриценко рейтинги Президент Украины
Источник: 24 Канал
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