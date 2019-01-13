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      Уже шесть: еще один приход на Львовщине перешел к Православной церкви Украины

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      Еще один приход на Львовщине перешел к Православной церкви Украины
      Еще один приход на Львовщине перешел к Православной церкви Украины / Фото из открытых источников

      В селе Шандровец Турковского района община церкви УПЦ МП принял решение о переходе к Православной церкви Украины. Таким образом приход стал уже шестым на Львовщине среди тех, кто также покинул Московский патриархат.

      Об этом на своей странице в Facebook глава Туркивской РГА Александр Лабецкий.

      Читайте также: "Последняя попытка оставить общину в РПЦ не удалась": верующие не допустили в храм епископа УПЦ МП

      "Поздравляю церковную общину села Шандровец Турковского района за принятое решение о переходе к Православной церкви Украины. Спасибо всем жителям села за мужество и отвагу", – написал Лабецкий.

      Львівщина громада перейшла до ПЦУ

      К слову, Шандровецький приход УПЦ МП стала уже шестым на Львовщине, который принял решение перейти к ПЦУ. Накануне перешли храм УПЦ МП на Львовщине – церковь Петра и Павла в Жовкве, а также церкви УПЦ МП в селах Песчаны, Верчаны (Стрыйский р-н), Карив(Сокальский р-н) и в городе Угнев (Сокальский р-н). Всего на Львовщине 60 общин УПЦ МП, в Турковском районе их осталось шесть.

      К слову, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, в ПЦУ решили перейти уже более 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. В интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      В то же время в УПЦ МП уже успели заявить, что совместных с Православной церковью Украины богослужений проводить не будут. При этом после предоставления ПЦУ Томоса в Московском патриархате не видят "площадки для диалога".

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса?
      19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия УПЦ МП Православная церковь Украины Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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