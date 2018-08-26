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УЗИ во время беременности: на каких сроках и сколько раз делать

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УЗИ во время беременности: на каких сроках
УЗИ во время беременности: на каких сроках / 4mama.ua

Во время беременности врачи предлагают сделать от 3 до 4 ультразвуковых исследований (УЗИ).

Такой скрининг признается наиболее безопасным и информативным методом обследования здоровья плода, пишу Tochka.net.

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Именно поэтому первое УЗИ делают по рекомендации врача не раньше, чем 10 неделя. Оптимальным вариантом в Украине считают 11-13 недель, когда плод имеет достаточную длину (копчиково-теменной размер равен 45-74 мм), и четкую визуализацию.

В мире будущим мамам делают 3 исследования: в 12 недель, в 22 недели и в 32 недели.

УЗД під час вагітності

УЗИ во время беременности

Первое УЗИ способно показать срок беременности по плоду, уточняются хромосомные аномалии и отбрасываются грубые пороки развития.

Скрининговое исследование на 20-21 неделе беременности помогает разглядеть анатомическое строение всех органов и систем плода. Врач отбрасывает пороки развития в пяти системах организма, важнейшими из которых являются сердечно-сосудистая система и нервная.

В этот период хорошо видны структуры сердца. До 22 недель нужно провести все исследования, так как, согласно украинскому законодательству, прерывание беременности после этого срока запрещено.

УЗД під час вагітності

УЗИ во время беременности

УЗИ на 32 неделе беременности показывает передлогова часть плода, откидываются задержка развития и пороки развития плода. На поздних сроках беременности больше внимания следует предоставить допплеровскому исследованию плода. Последний содержит информацию о скорости кровотока в сосудах плода и матери, функциональном состоянии плода, его способности продолжать развитие.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Беременность и роды Здоровье
Источник: 24 Канал
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