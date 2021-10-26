Разборки в "Болеро" произошли якобы после того, как фигурант многих уголовных дел узнал в других посетителях полицейских, которые задержали его сообщников. Действуя на опережение, правоохранитель обезвредил злоумышленника.

Смотрите также ДСРовец полиции избил мужчину в харьковском клубе: обнародовали видео драки

За минуту до драки Александр Галкин якобы достал нож и спровоцировал конфликт с правоохранителями.

Фигурировал в деле о вымогательстве 700 тысяч долларов

Как утверждают источники СМИ, харьковского уголовника привлекали за вымогательство 700 тысяч долларов в апреле 2021 года.

Полицейские, отдыхавшие в "Болеро", задерживали сообщников Галкина. Узнав их, злоумышленник начал провоцировать конфликт.

Поскольку ситуация могла стать угрожающей для многих людей, работник ДСР Дмитрий Любичев повалил оппонента на пол несколькими ударами по лицу.

Конфликт между мужчинами закончился открытием уголовного производства. Полицейскому инкриминируют хулиганство. Является ли фигурантом дела касательно разборок в ночном клубе Галкин, неизвестно.

Журналисты называют Галкина участником организованной преступной группировки "Залютинские". Он якобы был участником еще одного конфликта с применением холодного оружия. Тогда резня привела к смерти человека.

Смотрите видео драки в ночном клубе "Болеро" в Харькове: