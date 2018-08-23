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"Узнал об этом позже": Трамп подтвердил, что знал о выплатах своего адвоката порноактрисе

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / politico

Президент США Дональд Трамп настаивает, что он узнал о выплате своего бывшего юриста Майкла Коэна порноактрисе Сторми Дэниэлс "позже", хотя экс-адвокат главы Белого дома заявил об обратном.

Такое заявление Трамп сделал в эксклюзивном интервью с Эйнсли Ерхардт для Fox News.

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Президент США также утверждал, что деньги для порнозвезды, с которой у Трампа вероятно были интимные отношения 10 лет назад, были взяты не из фонда избирательной кампании.

Позже я узнал об этом (выплатах Коэна порноактрисе). Позже. То, что он сделал, – и они не были взяты из фонда избирательной кампании, это важно. Это гораздо важнее. (...) Они были взяты у меня, это были мои деньги,
– заверил глава Белого дома.

Трамп сделал это заявление после того, как его бывший личный адвокат Майкл Коэн, который много лет проработал у него и который, по собственному определению, "занимался улаживанием" проблем, 21 августа признал себя виновным, подписав соглашение с федеральными прокурорами. Он признался в том, что нарушил законы о финансировании избирательных кампаний, организовав выплату денег за молчание Сторми Дэниэлс, звезде фильмов для взрослых, и Карен Макдугал, фотомодели журнала Playboy по указанию тогдашнего кандидата в президенты, то есть Трампа, говорится в материале.

Как следует из досудебной сделки о признании вины обвиняемым, платежи должны были повлиять на выборы (путем сокрытия обвинений в интимных связях), и это связано с предвыборной кампанией.

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Напомним, экс-адвокат президента США Майкл Коэн также согласился на сотрудничество со следствием по делу о расследовании потенциальных связей штаба Трампа с Россией.

Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп Расследования
Источник: 24 Канал
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