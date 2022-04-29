В 111 населенных пунктах Киевщины возобновили газоснабжение, – Тимошенко
Источник:соцсети Кирилла Тимошенко
Коммунальщики вернули газоснабжение в 111 городах, поселках и селах столичного региона.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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По его словам, также удалось полностью или частично возобновить электроснабжение в части Бучанского района, в частности, в Нижиловичах, Наливайковке, Бондарне и Мирче. Но в селах Вышгородского района: Новые Макалевичи, Пески, Степановка, Карпиловка, Романовка и Черемошна.
Также была завершена прокладка водопровода в Ирпень.
Отныне город совмещен с водопроводной системой Киева, вода в Ирпень будет поставляться со столичных водопроводных станций,
– рассказал Тимошенко.
Он добавил, что централизованное водоснабжение полностью восстановлено в селе Михайловка-Рубежовка и в Немишаевской территориальной общине. В Иванковской ТО в 34 населенных пунктах из 42 также снова есть вода.
В Киевской области продолжают расчищать дороги
По словам Тимошенко, в Киевской области продолжаются работы по возведению временных переправ и расчистке дорог. Так, уже на 12 временных переправах возобновлено движение, еще 4 – в работе.
С сегодняшнего дня Укравтодор начал убирать улицы поселка Горенко,
– написал заместитель руководителя ОП.
Параллельно пиротехники обследовали более 500 га территории Киевщины и обезвредили 404 взрывоопасных предмета.
Как ранее сообщил Тимошенко, в Офисе Президента был разработан механизм быстрого обновления быта в освобожденных городах и селах.
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