Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

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Что известно о таксисте-неудачнике, какой воз наркотики оккупантам

Украинская разведка перехватила очередной разговор оккупантов. В ней россиянин рассказывает о приключениях белгородского таксиста по прозвищу "Бэтмен"– "супергерой" перевозил наркотики для российских военных, но был разоблачен.

ГУР перехватили разговор оккупантов о таксисте-неудачнике: слушайте в перехвате

Один из окупантов, возмущен ситуацией, отметил, что из-за провала "Бэтмена" остальные белгородские таксисты теперь оказались в затруднительном положении.

"Что-то воз бл**ь воинам, пожалуй. Теперь бл**ь шманают на**й. Дол***б бл**ь. Ну а что – сейчас или тюрьма, или штурма", – рассказал он.

В ГУР отмечают, что оккупационные войска пытаются заглушить мысли о "мясных штурмах" с помощью наркотиков.