Местные телеграмм-каналы пишут, что инцидент произошел вечером 15 марта. Пожар произошел на Косе в Бердянске на улице Ратманова, информирует 24 Канал.
К теме ВСУ нужны тысячи автомобилей: сколько они стоят, где их купить и какие лучше всего подходят
Отдыхающий комплекс сгорел дотла
В отдыхаем произошел пожар – загорелся гостевой комплекс с трактиром. По состоянию на данный момент причины возгорания неизвестны. Бердянские партизаны сообщают, что этот комплекс был одним из излюбленных мест окупантов. Враги часто приезжали сюда на отдых.
Комплекс "Светлана" к оккупации / Фото из соцсетей
По словам окупантов, во время пожара никто не пострадал. Однако местные жители заявляют, что "вертолеты испугались и летали весь вечер".
Смотрите на карте, где расположен комплекс:
Владелицей отдыха комплекса является известная в городе Бердянске предпринимательница Светлана Воробьева. Ее заведения продолжили работать в оккупации. Долгое время Воробьева также была депутатом горсовета, баллотировалась в Верховную Раду 8-го созыва.
Больше фото с места происшествия в карусели / Фото из местных телеграмм-каналов:
Ситуация в оккупированном Бердянске: последние новости
- Вечером 7 марта в Бердянске занялась мощный пожар, зарево от которого видел почти весь город. По словам местных, это якобы последствия прилета.
- На базе отдыха "Райский уголок" ранее также произошел пожар. Оккупанты заявили, что загорелся госпиталь, однако о пострадавших и погибших не сообщали.
- В Бердянске оккупанты выстрелами разогнали пенсионеров, которые пришли за выплатой. Утром образовалась большая очередь у почтового отделения, образовалась давка – люди выломали двери почтового отделения. Тогда и "отреагировала" так называемая "милиция".