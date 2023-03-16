В оккупированном Бердянске горел комплекс отдыха: там любили отдыхать оккупанты

Гостевой комплекс "Светлана" горел всю ночь. Бердянские партизаны сообщают, что оккупанты встревожились и подняли вертолеты.

Местные телеграмм-каналы пишут, что инцидент произошел вечером 15 марта. Пожар произошел на Косе в Бердянске на улице Ратманова, информирует 24 Канал.

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Отдыхающий комплекс сгорел дотла

В отдыхаем произошел пожар – загорелся гостевой комплекс с трактиром. По состоянию на данный момент причины возгорания неизвестны. Бердянские партизаны сообщают, что этот комплекс был одним из излюбленных мест окупантов. Враги часто приезжали сюда на отдых.



Комплекс "Светлана" к оккупации / Фото из соцсетей

По словам окупантов, во время пожара никто не пострадал. Однако местные жители заявляют, что "вертолеты испугались и летали весь вечер".

Смотрите на карте, где расположен комплекс:

Владелицей отдыха комплекса является известная в городе Бердянске предпринимательница Светлана Воробьева. Ее заведения продолжили работать в оккупации. Долгое время Воробьева также была депутатом горсовета, баллотировалась в Верховную Раду 8-го созыва.

Больше фото с места происшествия в карусели / Фото из местных телеграмм-каналов:

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