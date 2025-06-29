Контрабанду спрятали под контейнерами на судне, зашедшем в один из портов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

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В Британии изъяли одну из крупнейших партий кокаина в истории страны

Наркотики нашли под грузом контейнеров на корабле, прибывшем из Панамы в устье Темзы. Британские службы заранее отследили эту партию и задержали ее уже после прибытия судна в страну.

Это уже шестое изъятие такого масштаба в истории Соединенного Королевства, отмечают пограничники. Стоимость наркотиков оценивается в 96 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме этого, в порту Дувра была задержана еще одна партия нелегального груза: 170 килограммов кетамина, около 4000 таблеток экстази и 20 единиц огнестрельного оружия.

Ранее украинские и польские правоохранители ликвидировали международный наркосиндикат. Ежемесячная "прибыль" фигурантов превышала 100 тысяч долларов США. Они переправляли в Запорожье оптовые партии псевдоэфедрина, пряча его в емкостях с детским питанием и кормом для животных.