Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что известно о пострадавшей в Буче

Правоохранители рассказали, 9 мая в 18:54 в полицию поступило сообщение о том, что на территории железнодорожного вокзала в городе Буча током поразило несовершеннолетнюю. Предварительно, 14-летняя девушка залезла на крышу поезда. СМИ утверждают, что она зацепила головой провода.