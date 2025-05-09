Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.
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Что известно о пострадавшей в Буче
Правоохранители рассказали, 9 мая в 18:54 в полицию поступило сообщение о том, что на территории железнодорожного вокзала в городе Буча током поразило несовершеннолетнюю. Предварительно, 14-летняя девушка залезла на крышу поезда. СМИ утверждают, что она зацепила головой провода.
Пострадавшую с термическими ожогами 3 – 4 степени госпитализировали в медицинское учреждение,
– указали в полиции.
Девушка залезла на вагон в Буче, где ее ударило током / фото Нацполиции
Кстати, несколько недель назад на Волыни произошел подобный инцидент. На одной из железнодорожных станций в области мальчик залез на вагон-цистерну, где его ударило током. Линии сразу же обесточили, а спасатели сняли пострадавшего из вагона. Ребенка в сознании передали врачам.