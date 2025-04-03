Инцидент произошел прямо возле отеля в Буковеле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UAnimals.

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Что известно об инциденте с жестоким обращением с лошадью

Зоозащитная организация UAnimals отреагировала на видео и подала заявление в полицию относительно жестокого обращения с животным.

2 апреля пользователи соцсетей начали отмечать нас под видео, на котором мужчина бьет лошадь. Из кадров видно, что животное пытается тянуть бревна, но, очевидно, не может сдвинуть их с места. Мужчина неоднократно бьет животное палкой, в том числе по ногам,

– написали в UAnimals.

Пользователь, что выложила видео, утверждает, что инцидент произошел возле отеля Mountain Residence Hotel в Буковеле. Вероятно, животное эксплуатируют и излишне нагружают во время строительных работ возле комплекса отдыха.

Очевидица утверждает, что мужчина игнорировал призывы прекратить насилие. Они вызвали полицию, подчеркивая, что кадры, которые попали в сеть, – далеко не худшее, что могло происходить с животным.

Юристы UAnimals обратились в Главное управление полиции Ивано-Франковской области, требуя привлечь злоумышленника к ответственности по статье 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она предусматривает штраф в размере от 3400 до 5100 гривен.

"Благодаря слаженной работе патрульной полиции и местного полицейского офицера общины личность правонарушителя была оперативно установлена. Им оказался житель Закарпатской области, 1990 года рождения. Сейчас решается вопрос правовой квалификации события с целью привлечения злоумышленника к ответственности", – заявили правоохранители.