В Буковеле мужчина бил лошадь палкой: полиция установила его личность
- В Буковеле мужчина, который бил лошадь палкой, был идентифицирован полицией; инцидент набрал широкую огласку в социальных сетях и вызвал возмущение зоозащитников.
- Нарушитель оказался жителем Закарпатской области, и сейчас решается вопрос правовой квалификации события для его привлечения к ответственности.
- UAnimals подали заявление в полицию относительно жестокого обращения с животным, требуя наказания по статье 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина наносит удары палкой по ногам и голове лошади, когда животное не может сдвинуть с места бревна. Инцидент вызвал возмущение зоозащитников, правоохранители оперативно установили личность злоумышленника.
Инцидент произошел прямо возле отеля в Буковеле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UAnimals.
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Что известно об инциденте с жестоким обращением с лошадью
Зоозащитная организация UAnimals отреагировала на видео и подала заявление в полицию относительно жестокого обращения с животным.
2 апреля пользователи соцсетей начали отмечать нас под видео, на котором мужчина бьет лошадь. Из кадров видно, что животное пытается тянуть бревна, но, очевидно, не может сдвинуть их с места. Мужчина неоднократно бьет животное палкой, в том числе по ногам,
– написали в UAnimals.
Пользователь, что выложила видео, утверждает, что инцидент произошел возле отеля Mountain Residence Hotel в Буковеле. Вероятно, животное эксплуатируют и излишне нагружают во время строительных работ возле комплекса отдыха.
Очевидица утверждает, что мужчина игнорировал призывы прекратить насилие. Они вызвали полицию, подчеркивая, что кадры, которые попали в сеть, – далеко не худшее, что могло происходить с животным.
Юристы UAnimals обратились в Главное управление полиции Ивано-Франковской области, требуя привлечь злоумышленника к ответственности по статье 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она предусматривает штраф в размере от 3400 до 5100 гривен.
"Благодаря слаженной работе патрульной полиции и местного полицейского офицера общины личность правонарушителя была оперативно установлена. Им оказался житель Закарпатской области, 1990 года рождения. Сейчас решается вопрос правовой квалификации события с целью привлечения злоумышленника к ответственности", – заявили правоохранители.