Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Как сообщают правоохранители, инцидент произошел после начала запрета на продажу алкоголя.

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Что известно о неудачном ограблении в Бурятии

В сети появилось видео, на котором нетрезвый житель села Турунтаево, что в Бурятии, решил продолжить застолье, впрочем, продажа алкоголя уже была запрещена.

Бурят хотел украсть бутылку водки из магазина: смотрите видео

Чтобы обойти ограничения, он надел маску, вооружился игрушечным пистолетом и отправился в круглосуточный магазин неподалеку, где начал требовать бутылку водки.

Испуганная продавщица спряталась в подсобном помещении. Тогда мужчина перелез через прилавок, чтобы самостоятельно достать желаемый напиток, но не смог подняться. Его тщетные попытки выбраться из неудобного положения увидел случайный покупатель, который и вызвал полицию.

Правоохранители задержали нападавшего-неудачника, а по факту разбойного нападения открыли уголовное дело.