В центре Сум произошла стрельба: есть раненый

Вечером в среду, 9 июля, в центре Сум произошла стрельба. Один человек с огнестрельным ранением попал в больницу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию области.

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Стрельба в Сумах

На одной из центральных улиц города Сумы произошла стрельба. По данным правоохранителей, конфликт возник между группой лиц.

В ходе которого один из участников произвел выстрел из пистолета в оппонента, после чего с места происшествия скрылся,

– говорится в сообщении.

Указывается, что пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу. Сейчас подробной информации о его состоянии нет. В пресс-службе полиции указали, что состояние пострадавшего сейчас оценивают медики.

"Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности и местонахождения злоумышленника, а также свидетелей и очевидцев происшествия, – сообщили правоохранители.

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Напомним, недавно в Киеве задержали мужчину, который стрелял в группу подростков во время спора. Никто из участников происшествия не пострадал.

Следователи расследуют уголовное производство по факту хулиганства. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.