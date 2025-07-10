В центре Сум произошла стрельба: есть раненый
- Вечером 9 июля на одной из центральных улиц города Сумы произошла стрельба.
- Один человек с огнестрельным ранением попал в больницу.
Вечером в среду, 9 июля, в центре Сум произошла стрельба. Один человек с огнестрельным ранением попал в больницу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию области.
Смотрите также В Киеве убили полковника СБУ
Стрельба в Сумах
На одной из центральных улиц города Сумы произошла стрельба. По данным правоохранителей, конфликт возник между группой лиц.
В ходе которого один из участников произвел выстрел из пистолета в оппонента, после чего с места происшествия скрылся,
– говорится в сообщении.
Указывается, что пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу. Сейчас подробной информации о его состоянии нет. В пресс-службе полиции указали, что состояние пострадавшего сейчас оценивают медики.
"Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности и местонахождения злоумышленника, а также свидетелей и очевидцев происшествия, – сообщили правоохранители.
Смотрите также В одном из районов Киева произошла стрельба: обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением
Напомним, недавно в Киеве задержали мужчину, который стрелял в группу подростков во время спора. Никто из участников происшествия не пострадал.
Следователи расследуют уголовное производство по факту хулиганства. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.