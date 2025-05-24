"Откровенно надоела": россиянка пыталась заказать убийство 12-летней дочери за 100 тысяч рублей

В Челябинской области 46-летняя женщина пыталась заказать убийство собственной 12-летней дочери. Она предложила 100 тысяч рублей знакомому за преступление.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как удалось избежать трагедии

46-летняя женщина пригласила к себе 36-летнего знакомого под предлогом помочь по хозяйству. Во время разговора она неожиданно заявила, что дочь ее раздражает, и попросила за 100 тысяч рублей утопить ребенка. Деньги пообещала отдать после "работы".

В это время 12-летняя девочка стояла за дверью в соседней комнате и тайком подслушала разговор.

После встречи женщина выпроводила из дома знакомого мужчину вместе с дочерью. По дороге девочка очень была напугана и переживала. Однако мужчина рассказал ей все и пообещал, что защитит. Он приютил школьницу у себя дома, после чего обратился в полицию.

Правоохранители задержали мать. Известно, что у нее четверо детей: трое – от первого брака, включая 12-летнюю дочь, и пятилетняя дочь от другого мужчины. Семья переехала в Челябинскую область из соседней Свердловской только осенью прошлого года. Там женщину уже привлекали к административной ответственности.